Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü
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Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü

Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, babası, annesi ve oğlu hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, babası, annesi ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Fırnız kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Özdemir (37) yönetimindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, önünde giden kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Hasan Özdemir (79), eşi Fatma Özdemir (80) ve torunu Tugay Özdemir'in (17) öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ramazan Özdemir ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan 3 kişinin cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, morga konuldu.


Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü
Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü
Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü
Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü
Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü
Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
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