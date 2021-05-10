Son dakika haberi... Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, babası, annesi ve oğlu hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, babası, annesi ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Fırnız kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Özdemir (37) yönetimindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, önünde giden kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Hasan Özdemir (79), eşi Fatma Özdemir (80) ve torunu Tugay Özdemir'in (17) öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ramazan Özdemir ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan 3 kişinin cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, morga konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ