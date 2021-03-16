Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı
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Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı

16.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:32
Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelden 75 bin TL değerinde avize, abajur ve 30 televizyon çaldığı iddia edilen şahıs, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelden 75 bin TL değerinde avize, abajur ve 30 televizyon çaldığı iddia edilen şahıs, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Oteldeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak üzerindeki bir otelden farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek piyasa değeri toplam 75 bin TL olan 72 abajur, avize ve 30 televizyonun çalındığını ve hırsızlık şüphelisinin M. A. (26) olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsız azılı çıktı

Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 farklı suç dosyası olduğu ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.A.'nın girdiği otel odasından çıkarken çaldığı eşyaları çuvalla sırtında taşıdığı görülüyor. - ANTALYA

Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı
Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı
Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı
Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı
Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı
Son dakika haberi... Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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