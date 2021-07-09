Son dakika haberi! Ordu'da balkondan düşen 95 yaşındaki kişi öldü
Son dakika haberi: Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin balkona çıkan Basri Kol (95), balkona uzanan dut ağacının dalını silkelemek istedi.
Bu esnada dengesini kaybeden Kol, balkondan zemine düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Basri Kol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
5 çocuk babası Kol'un cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi