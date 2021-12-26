Son dakika haberi: ORDU'DA 2 BİN RAKIMLI YAYLADA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI

ORDU (DHA) - ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı. Yaklaşık iki bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler 52 metre uzunluğundaki bayrağı taşırken, askerler 'Komando Marşı' okudu.

Ordu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çambaşı Yaylası'nda 'Şehitleri Anma Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Törene Ordu Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile yaklaşık iki bin genç ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kar kıyafeti giyen Mehmetçikler 'Komando Marşı'nı okudu, ardından şehitler için dua edildi.

'VATAN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'

Törende konuşan Ordu Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, vatan mücadelesinin devam ettiğini belirterek, 'Bugün, bu toprakları vatan yapan Sarıkamış şehitlerimizi anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Şühedamız Çanakkale'de bu vatan için, Dumlupınar'da da, İstiklal Savaşı'nda da mücadeleler verdi. Bugün de mücadelesi devam ediyor. Memleketimizi en güzel şekilde düşman saldırılarından içeriden ve dışarıdan tehditlerinden korumak için yine vatan mücadelemiz devam ediyor' dedi.

Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Genç ise, ?Tıpkı burası da bugün soğuğuyla beraber Allah-u Ekber Dağları kadar olmasa da soğuk oldu. O gün Mehmetçiğimizin ne kadar zor şartlar altında vatan savunmasında bulunduğunu düşünüyoruz? diye konuştu.

'O ANLARI HİSSETTİM'

Yürüyüşe katılan gençlerden Muammer Akay, Sarıkamış'ta yaşananları bugün hissettiklerini ifade ederek, 'Gerçekten soğuktu. O zamanki hava şartlarını düşündüğümüz zaman kıyafet, yiyecek veya içecek olsun daha zorlu şartlarda mücadele etmişler. Kurşun bile sıkamadan binlerce kişi şehit vermişiz. O anları hissettim. Şu an soğuktan biz ellerimizi ayaklarımızı hissetmiyoruz, onların daha kötü durumda olduğunu biliyoruz. Hepsine rahmet diliyorum' şeklinde konuştu.

'KENDİMİZİ ONLARIN YERİNE KOYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Zeynep Sağlam da, 'Bugün çok duygulandım. Şehitlerimizin neler yaşadığını, nelerle mücadele ettiğini çok az da olsa anlama fırsatı bulduk. Biz imkanlarımız olduğu halde bu soğuğa dayanamıyoruz. Karnımız tok, montumuz, ısıtıcılarımız var. Kendimizi onların yerine koymamız mümkün değil. Çok zor şartlarda bizim için savaştılar. Biz de bugün onları anmaya çalıştık' ifadelerinde bulundu.