Son dakika haberi... Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli çelik yelekle adliyeye getirildi

DİYARBAKIR'da, 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semih'i bıçakla öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif'i (15) yaralayan Mahmut Bozkurt (40), emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'taki 8 katlı apartmanın 1'inci katında yaşandı. 4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla önce oğlu Muhammed Semih'i, sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı. Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna ettiği Mahmut Bozkurt, bir süre direndikten sonra bıçağı bırakıp teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Muhammed Semih, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabika ve Elif Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, geniş güvenlik önlemi aldığı sokağı giriş çıkışlara kapattı. Evdeki incelemenin ardından Muhammed Semih'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olay sırasında korkup komşuya sığınan 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Bozkurt, ilk ifadesinde olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.