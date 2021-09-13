Son dakika haberi! ODTÜ yerleşkesindeki bir tesisinin yemekhanesinde yangın çıktı

ODTÜ yerleşkesindeki bir tesisinin yemekhanesinde yangın çıktı

ANKARA - ODTÜ yerleşkesi içinde bulunan bir tesisisin yemekhanesinde elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı, yaralanma ve ya dumandan zehirlenme durumları yaşanmadı.

Yangın, ODTÜ yerleşkesinde bulunan bir tesisisin yemekhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yemekhanenin elektrik kontağından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek yangına dönüştü. Tesisteki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında can kaybı, yaralanma ve ya dumandan zehirlenme olmadı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.