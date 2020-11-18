Son dakika haberi: Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü
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Son dakika haberi: Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü

18.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:48
Son dakika haberi: Nijerya'da

Son dakika haberi: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti.

Kogi eyaletine bağlı Olamaboro Bölgesi Meclis Üyesi Ujah Anthony Alewo, yaptığı açıklamada, eyaletin Etteh bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Alewo, ölümlerin sebebini bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Nijerya'nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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