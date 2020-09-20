Son dakika haberi | Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
20.09.2020 01:13 | Son Güncelleme: 20.09.2020 01:16

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Emir Yalçın, Atakan Kurt (18) ve Muhammet Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölenlerin cenazesi, savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Hamza Tav
Hamza Tav
AA Editörü
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