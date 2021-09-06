Nepal'de şiddetli yağış sele neden olduSel felaketinde 380'den fazla evi su bastı
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Nepal'de şiddetli yağış sele neden olduSel felaketinde 380'den fazla evi su bastı

İhlas Haber Ajansı / Binod Prasad Adhikari - Haberler | Güncel

- Nepal'de şiddetli yağış sele neden oldu Sel felaketinde 380'den fazla evi su bastı Nepal'in başkenti Katmandu'da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

- Nepal'de şiddetli yağış sele neden oldu

Sel felaketinde 380'den fazla evi su bastı

KATMANDU - Nepal'in başkenti Katmandu'da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle nehirlerdeki su seviyeleri hızla yükselirken, bazı vatandaşlar evlerinin çatılarında mahsur kaldı. Vatandaşların ellerinde kovalar ile evlerindeki sel sularını boşalttığı görüldü. Polis tarafından yapılan açıklamada, 380'den fazla evi su bastığı ve su seviyesinin yer yer 4 metreye kadar ulaştığı ifade edildi. Polis, mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Metropolitan polis memuru Sushil Singh Rathour yaptığı açıklamada, "Katmandu Vadisi'nin çeşitli yerlerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirdik, yaklaşık 385 ev sular altında kaldı. Pazartesi günü erken saatlerde bu evlerden 232 kadar kişiyi kurtarmayı başardık. Hiçbir can kaybı bildirilmedi, ancak maddi hasar milyonlarca" dedi.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölge sakinlerinden Chhiring Lama, "Bugün gece saat 03.00 sularında şiddetli sağanak yağış oldu, bir saat içinde bu bölge sular altında kaldı. Bölge sakinlerinin su seviyesi yükseldiğinde gürültü yapmaları ile sabah 05.00'de bunu öğrendim. Daha sonra nehir kıyısında yaşayan akrabalarımla görüştüm, güvende olduklarını ancak eşyalarını kurtaramadıklarını söylediler" dedi.

Bölgede yaşayan nakliyeci Megh Bahadur Raut ise, "Gece 02.00'ye kadar yağmur yağmadı, ancak iki saatten daha kısa bir süre içinde nehir taşmaya başladı ve bölgeyi sular altında bıraktı. Su seviyelerinde ani yükselmeler olunca araçlarımızı daha güvenli ve yüksek arazilere götürmeye başladık. Sadece 2 aracı daha güvenli bir yere götürebildik, bir diğeri selde mahsur kaldı" dedi.

Katmandu'da yıllardır süren altyapı sorunu ve çarpık kentleşme nedeniyle sık sık seller ve su baskınları meydana geliyor. Bugün Katmandu Vadisi'ne 4 saatte 105 milimetre yağış düşerken, 100 noktada sel meydana geldi.

Nepal'de şiddetli yağış sele neden olduSel felaketinde 380'den fazla evi su bastı
Nepal'de şiddetli yağış sele neden olduSel felaketinde 380'den fazla evi su bastı
Nepal'de şiddetli yağış sele neden olduSel felaketinde 380'den fazla evi su bastı
Nepal'de şiddetli yağış sele neden olduSel felaketinde 380'den fazla evi su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Binod Prasad Adhikari

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Nepal'de şiddetli yağış sele neden olduSel felaketinde 380'den fazla evi su bastı - Haberler
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