Son dakika haberi: Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu
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Son dakika haberi: Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu

26.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:51

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buz tutan Nazik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buz tutan Nazik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Yaklaşık 40 kilometrekarelik alanı kaplayan gölün yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, balıkçı tekneleri de buz tuttu.

Bölgede etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla birlikte Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Her yıl kış mevsiminde buzla kaplanan göl, bu sene hava şartlarından dolayı 1 ay geç dondu.

Havadan da görüntülenen Nazik Gölü'nde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Balıkçılar buz tabakasının yeterince kalınlaşmadığı için avlanmanın tehlikeli olacağını belirtirken, çocuklar ise gölün kıyı kesiminde kayarak eğleniyor.

Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Abdurrahim Ayaz, bu yıl aslında Doğu Anadolu Bölgesi'nde gecikmeli bir kar yağışı olduğunu belirterek, normalde Ocak ayının başında buz tutması gereken Nazik Gölü'nün bu yıl geç donduğunu söyledi.

Ayaz, şuan buz tabakasının balık avı için yeterince sağlam olmadığını belirterek, "Birkaç gün daha bu soğuklar devam ederse buz daha da kalınlaşacaktır. Burası köyümüzde ki çocukların eğlence merkezidir. Buzun üzerinde kayıyorlar. Oynuyorlar. Genelde buradaki insanların çoğu avcılıkla geçimini sağlıyor. Buz biraz daha kalınlaşırsa tekrar avlanmaya çıkacağız. Buzu keserek ağlarımızı salacağız. Artık nasibimize ne gelirse." dedi.

Son dakika haberi: Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu
Son dakika haberi: Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu
Son dakika haberi: Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu
Son dakika haberi: Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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