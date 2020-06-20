Son dakika haberi! Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi! Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi! Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
20.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:39

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Ulucak Mahallesi'nde İsmail Topal'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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