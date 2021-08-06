Son dakika haberi! Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor

Son dakika gelişmesine göre Muş'ta, güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu birçok annenin evladına kavuşmasıyla umutlanan aileler, çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

Muş'ta, güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu birçok annenin evladına kavuşmasıyla umutlanan aileler, çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

Kentte 7 Nisan'dan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak terör örgütü PKK'ya tepkilerini ortaya koyan Muşlu 8 aile, teslim olmalarını sağlamak için çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

Oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Şemsettin Özcan, AA muhabirine, evladı gelene kadar HDP Muş İl Başkanlığı önünde eylemini sürdüreceğini söyledi.

Diyarbakır'da eylem yapan 3 ailenin çocuğuna kavuşmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirten Özcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çocuklar dağ başında ne yapıyorlar, ne yiyip ne içiyorlar. Her hafta eylem yaparak çocuğumuzu HDP'den istiyoruz. HDP'nin Kürtlerle bir ilgisi yok. Sizi kandırmışlar, kaçın gelin. Herkes gelip teslim oluyor yuvasına, annesinin, babasının yanına gidiyor. Allah devletimizden razı olsun. Diğer ailelerin çocukları geldiği için çok sevindik, sanki benim çocuğum gelmiş gibi oldum. Diğer ailelerden farkımız yok. HDP'de vicdan ve iman yok. Çocuğumuzu HDP için mi yetiştirdik. Bu bir Kürt davası değil. Eylemi sonuna kadar sürdüreceğim. Çocukların gelmesi bize umut oldu. İnşallah bizim çocuklar onlar gibi gelecek. Millet artık uyandı, bunun bir Kürt davası olmadığını anladı. Türkiye'nin huzurunu niye bozuyorsunuz, Allah'ta sizin huzurunuzu bozsun."

"Oğlumdan hiç haber alamadım"

Anne Şahinaz Özcan da aileler çocuklarına kavuştuğunda onlarla aynı mutluluğu yaşadığını dile getirdi.

Bir gün evladına sarılacağı günün hayalini kurduğunu anlatan Özcan, "Umudumuzu yitirmedik, inşallah bizim çocukta gelecek. Eyleme Diyarbakır'da başladım, şimdi Muş'ta sürdürüyorum. Çocuk okuldayken kaçırdılar. Hiç haber alamadım. Oğlumu 5 yıldır bekliyorum, gözüm yollarda." dedi.

Kardeşi için eyleme katılan Atilla Özcan da 16 haftadır HDP Muş İl Başkanlığı önünde eylem yaptığını ifade ederek, "Allah'ın izniyle kardeşim de gelip teslim olacak. Eğer sesimi duyuyorsan kaç gel, orası senin yerin değil. Sizleri kandırmışlar, gelin devletinize teslim olun. HDP terörist bir partidir. Kürtlerin düşmanıdır. HDP Kürtleri katlediyor. Burada eyleme katılan ailelerin hepsi Kürt. Sözde Kürt davası diyorlar ama Kürtlerin çocuklarını kaçırıp eziyorlar." diye konuştu.

Oğlu için eyleme katılan anne Gülbahar Teker, çocuğuna kavuşacağı günün hayalini kurduğunu bildirerek, "Çocuklar gelip teslim oluyor. Bu da bize umut oldu. Onlar da bizim çocuklarımız. Hepsi gelsinler teslim olsunlar, korkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız