Son dakika haberi... Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 AFA 836 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından polis ekiplerince iki kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza yapan aracın başka bir otomobille yarış yaptığı öne sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır