Son dakika haberi! Muğla'da evinde tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Muğla'da evinde tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Muğla'da evinde tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bozarmut Mahallesi'nde yaşayan S.Ç'nin evinde bir sütun parçası olduğu istihbaratı üzerine, Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen bir sütun parçası bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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