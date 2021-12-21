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Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik akıma kapılan Suriye uyruklu 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik akıma kapılan Suriye uyruklu 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Karagözler Mahalles'ndeki tersanede bakımı yapılan motor yatta çalışan Suriyeli Ethem El Ahmet (22) ile Muhammet El Ahmet (44) elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ethem El Ahmet'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Muhammet El Ahmet, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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