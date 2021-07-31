Son dakika haberi! Muğla'da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Muğla'da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu

Son dakika haberi! Muğla'da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan yangın halen devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan yangın halen devam ediyor. Sabah saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangın için vatandaşlar seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımına koşan yüzlerce vatandaş yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Dün kontrol altına alınan yangın sabah saatlerinde yeniden kontrolden çıktı. Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yangında alevler Yeşilköy Mahallesi'ndeki evlere yaklaşık 50 metre mesafeye kadar ulaştı. Bu arada vatandaşlar evlerini boşaltarak yangın söndürme ekiplerine destek veriyor. Hava ve doğa şartlarının elverişsiz olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına havadan uçak ve helikopterlerle müdahale devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi! Muğla'da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
Son dakika haberi! Muğla'da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
Son dakika haberi! Muğla'da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Oğulcan Engin Prens William
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Muğla'da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:58:49. #1.16#

title