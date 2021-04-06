PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL - Haberler | 3. Sayfa

PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakalığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.

PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL

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