PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL - Haberler | 3. Sayfa
PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
PKK/YPG'ye ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakalığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL