Son dakika haberi: Moritanya Cumhurbaşkanı Ould Ghazouani, Cezayir'de

Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani'nin gelişi

Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması

İkilinin bir araya gelmesi CEZAYİR - Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.Karşılama töreninin ardından ikili bir araya geldi.