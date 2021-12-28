Son dakika haberi: Moritanya Cumhurbaşkanı Ould Ghazouani, Cezayir'de
Son dakika haberleri: Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani'nin gelişi Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması İkilinin bir araya gelmesi CEZAYİR - Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği...
Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani'nin gelişi
Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılanması
İkilinin bir araya gelmesi CEZAYİR - Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.Karşılama töreninin ardından ikili bir araya geldi.