Son dakika haberi! MHP İl Başkanı Veysel Şahin partiye yeni katılanlarla bir araya geldi

NARLIDERE, İZMİR (AA) - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Narlıdere ilçesinde partiye yeni üye olanlarla buluştu.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in çeşitli ilçelerinde İYİ Parti, CHP, Gelecek ve DEVA partilerinden istifa ederek MHP'ye katılanlar için Narlıdere'de tören düzenlendi.

Etkinlikteki konuşmasında Türk milletinin her türlü zorluğu yenebilecek güçte olduğunu belirten Şahin, "Partimize katılımlar bu gücün harekete geçmesinin işaret fişeğidir. Türk milleti daha önce de birçok sıkıntılı evreye girmiş fakat gösterdiği azim ve kararlılıkla bu cenderelerden çıkmasını bilmiştir. MHP işte bu azim ve kararlılığın siyasi mekanizması, Türkiye sevdalılarının toplanma yeri ve milli taarruzun karargah merkezidir." diye konuştu.

Şahin partiye katılanlar arasında iş adamları, esnaf, işçi ve çiftçilerin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşte bu birliktelik, ekonomik savaşta nasıl bir araya geldiğimizin göstergesidir. Omuz omuza verdiğimizin tescilidir. Yaşadığımız ekonomik savaşı mutlaka kazanacağız. İnsanımızın böyle kararlı olması bizlere büyük güç veriyor."

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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