Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?"
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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?"

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Politika

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?"

Devlet Bahçeli'den HDP açıklaması

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç kimse bize bölücülerin hak ihlaline maruz kaldığını ileri sürmesin" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "27'inci Yasam Döneminde Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a ulaşan Yasama Dokunulmazlığı Tezkerelerinin sayısı şu anda 1429, dosya sayısı da 1354'tür. HDP'li milletvekillerine ait tezkere sayısı bini geçmiştir. Yani hukukun peşine düştüğü milletvekili sayısı çizmeyi çoktan aşmıştır. Türkiye'de üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü hakimdir. İşlenmiş suçlar hiç kimsenin yanına bırakılmamalıdır. Türk siyaseti ahlaki ve hukuki bir arınma dönemi yaşamalı, safralarından kurtulmalıdır. Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir. Biz şerefli Cumhuriyet savcılarına güveniyoruz. Biz cüzdanı ile vicdanı arasına sıkışmayan hakimlerimize inanıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı günü ve saati geldiğinde her insana lazımdır. Kanundan kaçış yoktur, hukuka deli gömleği giydirmek kimsenin harcı değildir" ifadelerini kullandı.

"Karma Komisyonu üstlendiği tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum"

TBMM Başkanını göreve çağıran Devlet Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yaptıkları belgeli ve tespitli bulunan, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin uzun süredir gündemde olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? Daha ne olacaktır da suçluların mahkeme karşısına çıkarılması sağlanacaktır? Bu kapsamda TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Karma Komisyonu üstlendiği tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Fakat şu hususu da önemle hatırlatmak istiyorum ki; Dokunulmazlıkları kaldırılan, milletvekilliği düşürülen vekillerin ön kapıdan gönderilmelerinden bir müddet sonra hak ihlali kılıfıyla arka kapıdan tekrar TBMM'ne kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur" diye konuştu.

"Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlaline hükmederek tahliyesini istemiştir. PKK/KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevi'nde bulunan söz konusu karanlık şahsın, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Yani CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Gergerlioğlu gibileri milletin hakkını hukukunu çiğnerken bir şey yok da, bu çiğneyen ayaklara hesap sorulduğunda mı maraza çıkıyor? Anayasa Mahkemesi bölücüler lehine hak ihlaline hükmederken, devletimizin, milletimizin, şehitlerimizin, milli şerefimizin tartışılmaz hak ve tarihi çıkarlarını gasp ettiğinin farkına ve bilincine ne zaman varmayı planlıyor? Ne hakkı, neyin ihlali, ne zamandır hainin hakkı oluyormuş? Şayet oluyorsa kahramanların hakkını ne yapacağız? Türk milletinin hakkını nereye koyacağız? Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenip de yanlışa ortak olmamalıdır. Volkan olsalar bile, sonları elbette bir avuç küldür."

"Hiç kimse bize bölücülerin hak ihlaline maruz kaldığını ileri sürmesin"

Bahçeli, "Karma Komisyon'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili görüşme mümkün olursa Milliyetçi Hareket Partisi'nin komisyon üyesi olan değerli milletvekilleri oylamada evet diyecektir. Müteakiben aynı minvalde Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili tezkereye Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro olur verecektir. Tavrımız ve tarafımız bellidir. Zulme ortak olamayız, yanlışa göz yumamayız. PKK'nın siyaset koruluğu olanlara sessiz kalamayız. Kimin hakkında ne iddia varsa çıksın mahkeme önüne. Hukuk kararını versin, sonucu ne olursa olsun biz de saygı duyalım. Fakat hiç kimse bize bölücülerin hak ihlaline maruz kaldığını ileri sürmesin, bunu kabullendirmeye, bunu dikte etmeye çalışmasın" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?'
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?'
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?'
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor?'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

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