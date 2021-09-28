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Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (1)

SARIYER Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Yavuz Sümter hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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