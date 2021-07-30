Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
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Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler yangından zarar gördü.

"Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
Son dakika haber: Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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