Son dakika haberi... Mersin'de yeşil deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı Son dakika gelişmesine göre Mersin'de yeşil deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladıMERSİN'de, neslinin tükenme ile karşı karşı olması nedeni ile koruma altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) türlerinin devamı için geldikleri Akdeniz'in altın sarı kumsalına yumurta bırakmaya başladı.

Mersin'de yeşil deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı

MERSİN'de, neslinin tükenme ile karşı karşı olması nedeni ile koruma altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) türlerinin devamı için geldikleri Akdeniz'in altın sarı kumsalına yumurta bırakmaya başladı.

Dünya denizlerinde yaşayan 7 deniz kaplumbağası türünden biri olan Chelonia mydas, açık denizlerden Akdeniz sahillerine yumurta bırakmak için akın etmeye başladı. Özellikle Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde sınırları içindeki kumsalı tercih eden Chelonia mydas, türünün devamın için Kazanlı Mahallesi kumsalında çıkmaya başladı. Özellikle gece karanlığında kumsala gelen Chelonia mydaslar, uygun zemini bulduktan sonra arka ayakları ile açtıkları çukurlara yumurtladıktan sonra üstünü de kapatarak açık denizlere dönüyor.

Gündüz ilçede hizmet çalışmalarını sürdüren Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, gece de sahile gelerek Chelonia mydasların yumurta beklediği alanda gözlemde bulunmayı ihmal etmiyor. Çevrede bulunan ev ve işyerlerini yumurta döneminde erken saatlerde ışıklarını kapatmasını sağlayan Başkan Gültak, gece iki anaç Chelonia mydasın yumurta bırakmasına şahitlik ederek, bölgeye uyarı tabelaları dikti.

Yeşil deniz kaplumbağası popülasyonunun yüzde 50'sinden fazlası Türkiye'de bulunduğunu belirten Başkan Gültak, "Kaplumbağalar yumurta bırakırken annelik duygularını yaşıyor. Bir annenin çektiği güzelliği ve sancıyı hepsi yaşıyor. Bizzat yanlarına gittiğimizde o sesleri duydum, doğum sancısını yaşıyorlar. Bir tanesi yumurtalarını bıraktı ve üstünü kapattı, daha sonra da dönecek. Kaplumbağalara 18-19 yaşından sonra ergenleşiyorlar ve doğdukları yerlere geri gelip yumurtalarını bırakıyorlar. Bu yumurtalardan birkaç tanesi hayatta kalıyor. Onlar buradan okyanuslara gidiyor, geri buraya geliyor. Muhteşem, mucizevi bir şey. Tabelalarımızı hazırladık, nöbet tutuyoruz. Sivil toplum örgütleri ile bu sahilde bu farkındalığı yaratarak kaplumbağalarımızın rahatca doğum yapıp sonra da yavruları sonra Akdeniz'e gidip yıllar sonra yeniden buralara gelmesi için çaba gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA