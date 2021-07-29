Son dakika haberi: Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor
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Son dakika haberi: Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor

Son dakika haberi: Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Gün boyu söndürme çalışmalarına katılan helikopterler, havanın karamasıyla müdahaleye ara verdi.

Ekiplerin karadan müdahalesi sürdüğü yangın, rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayıldı.

Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini arttırdı.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı.

Öte yandan, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi kesildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Mersin Aydıncık'ta yangına karadan müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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