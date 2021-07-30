Marmaris'teki orman yangınında ölen gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı
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Marmaris'teki orman yangınında ölen gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi.

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin." sözleri dikkati çekiyor.

İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, "Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala." ifadesini kullanıyor.

Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Marmaris'teki orman yangınında ölen gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı
Marmaris'teki orman yangınında ölen gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı
Marmaris'teki orman yangınında ölen gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Marmaris'teki orman yangınında ölen gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı - Haberler
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