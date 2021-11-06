Son dakika haberi! Marmaris'te ormanlık alanda bulduğu ayı ölüsünü sosyal medyada paylaştı - Haberler
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Son dakika haberi! Marmaris'te ormanlık alanda bulduğu ayı ölüsünü sosyal medyada paylaştı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Marmaris'te ormanlık alanda bulduğu ayı ölüsünü sosyal medyada paylaştı

Son dakika haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda ayı ölüsü bulundu.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda ayı ölüsü bulundu.

Beldibi Mahallesi, Karadere üzerindeki Ağlayan Kayalar mevkisindeki ormanlık alanda bir vatandaş, hareketsiz yatan bir ayı gördü. Vatandaş, sosyal medya hesabından ayı ölüsü gördüğünü paylaştı.

Marmaris Milli Park Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya paylaşımı yapan vatandaş ile iletişime geçerek ölü ayıyı buldu.

Ayının genel incelemesini yapan yetkililer ayı ölüsünde silahlı yaralanma, ateş ve vurulma gibi izlere rastlamadı. Ekiplerin, ayı ölüsünü incelenmek üzere ilgili veteriner fakültesine göndereceği öğrenildi.

Son dakika haberi! Marmaris'te ormanlık alanda bulduğu ayı ölüsünü sosyal medyada paylaştı

Son dakika haberi! Marmaris'te ormanlık alanda bulduğu ayı ölüsünü sosyal medyada paylaştı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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