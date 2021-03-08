Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı
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Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı

08.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:49
Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara 500 gül dağıttı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara 500 gül dağıttı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terör, asayiş, trafik ve toplum destekli birimlerde görevli çoğunluğu kadın polis memuru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ulusal Egemenlik, General Mustafa Muğlalı Caddesi ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 'Yanınızdayız' sloganı ile kadınlara 500 gül dağıttı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, burada bulunan kadın gazeteciye de gül hediye ederek, kadınlar gününü kutladı.

Polislerin gül verdiği İngiliz Elizabeth Edward (58), "Marmaris'te 3 yıldır yaşıyorum. Çok mutlu ve huzurluyum. Bir an şaşırdım ve mutlu oldum. Tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi.

Hatice Özer ise "Kadınlar bir gün değil her gün hatırlanmalıdır. Yaşanan şiddetleri hepimiz görüyoruz, caydırıcı cezalar verilmeli, şiddet engellenmelidir. Bizleri mutlu eden polislerimize teşekkür ederim" dedi.


Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı
Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı
Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı
Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı
Son dakika haberi: Marmaris polisi kadınlara gül dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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