Son dakika haberi | Maria Raczynska: "Ukrayna'daki savaş bizi şoke ediyor"

İSTANBUL (AA) - 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı

Suriye Müzakere Komisyonu'nun Cenevre Ofisi Başkan Yardımcısı Hind Kabawat'ın konuşması

ABD Barış Enstitüsünde Diyalog ve Katılım Kıdemli Uzmanı Esra Çuhadar'ın konuşması

Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop'in konuşması

AGİT Dönem Başkanı'nın Gençlik ve Güvenlik Özel Temsilcisi Maria Raczynska'nin konuşması ANTALYA - Suriye Müzakere Komisyonu'nun Cenevre Ofisi Başkan Yardımcısı Hind Kabawat, ABD Barış Enstitüsünde Diyalog ve Katılım Kıdemli Uzmanı Esra Çuhadar, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop ve AGİT Dönem Başkanı'nın Gençlik ve Güvenlik Özel Temsilcisi Maria Raczynska, Antalya'da düzenlenen 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.