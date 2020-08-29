Son dakika haberi | Maraton yüzücüsü Deliveli, kuruyan göllere dikkati çekmek için Aygır Gölü'nü yüzerek geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Maraton yüzücüsü Deliveli, kuruyan göllere dikkati çekmek için Aygır Gölü'nü yüzerek geçti

Gelen son dakika haberine göre Kars'taki kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek için daha önce Manş Denizi ve Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Aygır Gölü'nü de yüzerek katetti.

29.08.2020 19:22 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:28

Kars'taki kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek için daha önce Manş Denizi ve Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Aygır Gölü'nü de yüzerek katetti.

Deliveli, Kars'ta bulunan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kuyucuk Gölü ile diğer kuruma riski bulunan sulak alanlara dikkati çekmek için Doğu Anadolu'daki gölleri yüzerek geçme projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda önce Manş Denizi'ni ardından Ağrı'daki Balık Gölü'nü yüzerek geçen Deliveli, bugün de Kars-Göle kara yolunda bulunan 2 bin 300 rakımdaki su sıcaklığının 17 derece olduğu Aygır Gölü'nü 1 saatte 3 kilometre yüzerek kıyıya ulaştı.

Deliveli, AA muhabirine, amacının Kuyucuk Gölü ile diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda kuruyan göller olduğunu ifade eden Deliveli, "Kuruyan göllerin sebebi yanlış kullanım. Kuyucuk Gölü için bölgedeki yetkililer ortak çalışma yürütüyor, geçen yıl göl tamamen kurumuştu. Bu yıl belli bir kısmında su tutmayı başardılar. Amacım hem Kuyucuk Gölü hem de diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek." dedi.

Delveli, Kuyucuk Gölü'nü kısa sürede Aygır Gölü gibi görmeyi umut ettiğini belirterek, Balık Gölü'nde 10,5 kilometre yüzdüğünü, bugün de Aygır Gölü'nü 3 kilometrelik alanı 1 saatte yüzdüğünü sözlerine ekledi.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da Kuyucuk Gölü için Türkiye'nin farklı yerlerinde farkındalık çalışmaları yapıldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Emre bey, Kars'taki bazı gölleri yüzerek Kuyucuk Gölünün ve sulak alanaların kurumasına dikkati çekmeye çalışıyor, Kuyucuk Gölü bugüne kadar 233 kuş türüne ev sahipliği yaptı ve zaman zaman üzerinde 40 binden fazla oluyordu ama insani sebeplerden dolayı göl geçen sene tamamen kurudu. Emre de böyle bir çalışma yaparak kuruyan göllere dikkati çekiyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | Maraton yüzücüsü Deliveli, kuruyan göllere dikkati çekmek için Aygır Gölü'nü yüzerek geçti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı 3. Sayfa
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
'Vakalar artıyor' diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
"Vakalar artıyor" diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Onur Saylak Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Sinan Gümüş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Savaş Yangın Denizli Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Maraton yüzücüsü Deliveli, kuruyan göllere dikkati çekmek için Aygır Gölü'nü yüzerek geçti - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 19:28:54. #1.14#
title