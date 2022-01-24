Son dakika haberi! Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Afad, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, 8 gün önce Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açılan ve daha sonra kaybolan Osman Arı'yı (61) arama çalışmalarından henüz sonuç alamadı.

Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, kayıp balıkçı Osman Arı'yı arama çalışmalarına hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte yeniden başlanacağını belirtti.

Osman Arı, 16 Ocak'ta Hamamlı Mahallesi'nden göle açılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İnsansız hava aracı ile de yapılan tarama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.