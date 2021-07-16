Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
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Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde artan trafik yoğunluğu, kazayı da beraberinde getirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde artan trafik yoğunluğu, kazayı da beraberinde getirdi. İzmir-Ankara D300 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Murat Karakoç (42) idaresindeki 45 AEU 636 plakalı süt kamyonu, aynı yönde seyir halindeyken kavşaktan dönmek isteyen Durmuş Demircan (47) idaresindeki 45 RA 0009 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden seyir halinde olan Mustafa Kiraz (29) idaresindeki 03 RG 602 plakalı tıra çarparak refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle süt kamyonunun sürücüsü Murat Karakoç (42) ve diğer kamyonet sürücüsü Durmuş Demircan (47) araçlar içerisinde sıkışarak yaralanırken, 45 RA 0009 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Özkan Demircan (15) ise hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetler içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. - MANİSA

Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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