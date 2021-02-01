Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
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Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)

01.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:49
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)

Gelen son dakika haberine göre SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILARManisa'nın Ahmetli ilçesinde, ölü bulunan 4 gençten Serkan Zangal ve kuzeni Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ölü bulunan 4 gençten Serkan Zangal ve kuzeni Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. 3 arkadaş için ikindide Alaşehir Kavala Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine gençlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı. Evlatlarının tabutlarının başından ayrılmayan aileleri, gözyaşı döktü. Ümit Zangal'ın annesi Naciye Zangal'ın, oğlunun tabutuna sarılıp, "Çok hayalimiz vardı. Tek başıma yapamam. Kalk annem. Neden beni bırakıyorsun" diyerek, ağlaması yürekleri dağladı. Tek tek kılınan namazın ardından 3 gencin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Alaşehir Yeni Mezarlığa götürülüp, yan yana toprağa verildi.Yaşamını yitiren gençlerden Muharrem Zengin ise ikindi vakti beklenmeden Ahmetli'de toprağa verilmişti.

Melis KARAKUZULU/ ALAŞEHİR (Manisa),


Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)
Son dakika haberi! Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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