Son dakika haberi: Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren kan bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren kan bağışında bulundu

Son dakika haberi: Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "251 Şehidimiz İçin 251 Ünite Kan" bağışı kampanyası kapsamında Türk Kızılayına kan verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "251 Şehidimiz İçin 251 Ünite Kan" bağışı kampanyası kapsamında Türk Kızılayına kan verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türk Kızılay Malatya Şubesi koordinesinde 3 günlük kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Özel Harekat Başkanlığı Malatya Bölge Müdürü İsmail Köroğlu ve emniyet personeli 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 şehide atfen kan bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren kan bağışında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:30:29. #1.14#

title