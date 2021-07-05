Son dakika haberi: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada 4 bin 372 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 gram sentetik kannabinoid, 3.5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı