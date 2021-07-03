Son dakika haberi: Malatya'da motosiklet devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberi: Malatya'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi: Malatya'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Uğur (31) yönetimindeki 44 ABR 810 plakalı motosiklet, Yazıköy Mahallesi yakınlarında işaret levhasına çarparak devrildi.

Ağır yaralanan Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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