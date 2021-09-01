Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Kapıkaya Mahallesi mevkiinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana bir başka kazada ise 1 kişi yaralandı.

Malatya -Kayseri karayolu Tavşantepe mevkii Akçadağ yol ayrımında meydana gelen diğer bir kazada da 2 kişi yaralanırken, yaralılar kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı