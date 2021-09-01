Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Kapıkaya Mahallesi mevkiinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana bir başka kazada ise 1 kişi yaralandı.

Malatya -Kayseri karayolu Tavşantepe mevkii Akçadağ yol ayrımında meydana gelen diğer bir kazada da 2 kişi yaralanırken, yaralılar kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Ali Öztürk Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:11:37. #1.14#

title