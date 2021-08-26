MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
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MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı.

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Ekipler, 6 evde devam eden yangına müdahale ediyor.

Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bitişikteki 5 eve daha sıçradı. İhbar üzerine mahalleye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sokaklarının dar olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerine köylüler de destek verdi. Bazı ev sahipleri yanan evlerindeki eşyalarını kurtarma çalıştı. Ekipler, 6 evde devam eden yangının diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, can kaybının olmadığı yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM
MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN; 6 EV ALEVLERE TESLİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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