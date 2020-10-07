Macron'un tepki çeken "İslamcı ayrılıkçılık mücadele" projesi isim değiştirdi
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Macron'un tepki çeken "İslamcı ayrılıkçılık mücadele" projesi isim değiştirdi

07.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:51
Macron'un tepki çeken

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı "İslamcı ayrılıkçılık mücadele" yasa projesi çok tepki görünce isim değiştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı "İslamcı ayrılıkçılık mücadele" yasa projesi çok tepki görünce isim değiştirdi. Proje'nin yeni ismi "Laikliği ve cumhuriyetçi ilkeleri güçlendiren yasa tasarısı" olarak açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın'ın yaptığı açıkmaya göre, "İslamcı ayrılıkçılık mücadele" yasa projesi tepki çekince isim değiştirdi. 9 Aralık'ta hükümetin gündemine gelecek olan yasa projesinin yeni ismi "Laikliği ve cumhuriyetçi ilkeleri güçlendiren yasa tasarısı" olarak açıklandı. Projenin ismi değişse de Darmanın, "Fikrimiz sabittir, radikal İslam olan ana ayrılıkçılıkla mücadele etmektir" dedi.

Öte yandan Darmanın'ın ikili konuşması ise tepki çekmiş, Müslümanlara: "Fransız İslamı; tüm Müslümanların Cumhuriyet kanunlarını kendi tanrılarının kanunlarından üstün gördüğünden emin olmalıdır" derken Katoliklere "Katoliklerin endişelenmesine gerek yok" demişti.

Macron'un projesi ise muhalefeti ikna etmedi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi projeyi "İçi boş bir siyasi manevra" olarak nitelendirirken, Aşırı sol Boyun Eğmeyenler Partisi Başkanı Jean Luce Melanchon ise Macron'un konuşmasını "İkiyüzlü ve kötü niyetli" bulduğunu belirtmişti.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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