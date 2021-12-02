Son dakika haberi | Lüleburgaz'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması 40 saat sürdü; 19 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi | Lüleburgaz'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması 40 saat sürdü; 19 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Lüleburgaz'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması 40 saat sürdü; 19 tutuklama

Son dakika haberlerine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan, daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan, daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u, sevk edildikleri adliyede yaklaşık 40 saat süren duruşma sonucu tutuklandı.

Olay, 27 Kasım günü saat 05.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak üzerinde bir bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralıların götürüldüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında yeniden başlayan kavgada da 2 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı ise darp sonucu yaralandı. Yaşanan arbedede hastane kapılarının camları kırıldı.

Olayın ardından kapsamlı çalışma başlatan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığını belirlediği 25 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Kırklareli merkezden takviye polis ekipleri ilçeye gelerek adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

DURUŞMA 40 SAAT SÜRDÜ

Şüpheliler, savcılık soruşturmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Dünden itibaren yaklaşık 40 saat süren duruşmanın ardından şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kişi, sıkı güvenlik önlemleri altında Kırklareli Cezaevi'ne götürüldü.


- Kırklareli
Son dakika haberi | Lüleburgaz'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması 40 saat sürdü; 19 tutuklama

Son dakika haberi | Lüleburgaz'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması 40 saat sürdü; 19 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Son Dakika Haberleri

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