Son dakika haberi | Lüleburgaz'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın duruşması 40 saat sürdü; 19 tutuklama

Olay, 27 Kasım günü saat 05.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak üzerinde bir bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralıların götürüldüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında yeniden başlayan kavgada da 2 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı ise darp sonucu yaralandı. Yaşanan arbedede hastane kapılarının camları kırıldı.

Şüpheliler, savcılık soruşturmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Dünden itibaren yaklaşık 40 saat süren duruşmanın ardından şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kişi, sıkı güvenlik önlemleri altında Kırklareli Cezaevi'ne götürüldü.