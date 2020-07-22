Son dakika haberi | LGS şampiyonları madalyalarını aldı
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Son dakika haberi | LGS şampiyonları madalyalarını aldı

Son dakika haberleri: LGS şampiyonları madalyalarını aldı Bir okuldan 79 şampiyon İzmir Radikal Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan, Liselere Geçiş Sınavı'nda tam puan çıkaran ve yüzde 0.01 ile yüzde 5'lik dilim arasına giren 79 öğrenci için madalya töreni düzenlendi.

22.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:53

LGS şampiyonları madalyalarını aldı

Bir okuldan 79 şampiyon

İZMİR - İzmir Radikal Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan, Liselere Geçiş Sınavı'nda tam puan çıkaran ve yüzde 0.01 ile yüzde 5'lik dilim arasına giren 79 öğrenci için madalya töreni düzenlendi.

20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'de tam puan çıkartan 2 ve yüzde 0.01 ile yüzde 5'lik dilim arasına giren 79 öğrencisi ile başarının gururunu yaşayan Radikal Eğitim Kurumları, bu gururu yapılan törenle taçlandırdı. Dereceye giren öğrencilere madalya takdim edilirken, kurum tarafından eğitim bursu da hediye edildi. Madalya töreninde konuşma yapan Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, okul hakkında velilere bilgi verip başarılı öğrencileri de tebrik etti. Dereceye giren öğrenciler ise geleceğe dair planlarından bahsetti.

"Özellikle son 6 yıldır, Türkiye'deki dereceleri perçinleştirmiş olduk"

Törende konuşan Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, kurumun başarısı hakkında bilgi verdi. Avcı, "Radikal Eğitim Kurumları, 2002 yılından beri öğrencileri sınava hazırlayan bir eğitim kurumu. Yaklaşık 2 yıldan beri okullaşma sürecine girdi. Daha önce KPSS, dikey geçiş, üniversite hazırlık sınavları konusunda öğrencilerimize ve velilerimize dershane konseptinde eğitim desteği veriyorduk. Bu 2 yıldan beri Buca ve Bornova'da 2 kampüsümüz var, liseye geçiş sınavında 2020 yılında 2 tam yapan öğrencimiz, yüzde 1'lik dilime giren 11 öğrencimiz, yüzde 2'lik dilime giren 23 öğrencimiz, yüzde 5 ve 5'in altında dilime giren toplamda 79 öğrencimiz var. Bu başarımızla özellikle son 6 yıldır, Türkiye'deki dereceleri perçinleştirmiş olduk. Bu anlamda öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmen kadromuzu tebrik ediyorum. Buca ve Bornova'da toplamda 280 civarında öğrencimiz var, yüzde 0.01 ile yüzde 5'lik dilim arasına giren öğrenci sayımız 79. Oranladığımız zaman öğrencilerimizin yüzde 30'u, yüzde 5 ve 5'in altındaki dilimde yer aldı" sözlerine yer verdi.

Tam puan çıkartan öğrenci: "Lisede de devam etmek istiyorum"

Sınavda tam puan çıkartan öğrenci, lise hayatında da Radikal Eğitim Kurumlarında eğitimine devam etmek istediğini söyledi. Tam puan çıkartan öğrenci, "Radikal Eğitim Kurumlarında verimli bir hazırlık süreci geçirdim. Çok kaliteli bir öğretmen kadrosu var ve rehberlik hocalarım bütün sorunlarımla tek tek ilgilendi. Çok soru çözdüm ve iyi hazırlandım. Sınav sonuçları açıklandığında biraz şaşırdım. Ama ben hayatta çok fazla duygu belirten birisi değilimdir; fazla şaşırmam. Mutlu oldum. Zor ihtimaldi ama biraz da bekliyordum açıkçası bu sonucu. Lisede de Radikal Eğitim Kurumlarında eğitimime devam etmek istiyorum" diye konuştu. Dereceye giren bir başka öğrenci ise, "Beklemiyordum o kadar iyi olmasını, beklediğimden daha iyi geldiği için çok sevindim. Radikal Eğitim Kurumlarında öğretmenlerimiz hepimizle tek tek ilgilendi, genelde yanlışlarımızla ilgilendiler, yapıcı olarak çözüm ürettiler. Doktor olmak istiyorum, Dokuz Eylül Tıp okuyabilirsem oraya gitmek istiyorum. Doktor olarak ne olacağımı daha belirlemedim" dedi.

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Son dakika haberi | LGS şampiyonları madalyalarını aldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ABDURRAHMAN KUTLUAY: Başta kurucumuz Erdal bey ve tüm emeği geçen hepinizi tebrik ediyorum .Bu başarınız disiplinli ve ileriyi görerek çok çok çalışarak şampiyon olmayı hedeflyerek ulaştığımız için tebrik ediyorum. Hedefi olan öğrencilerde öncülük yaptığınız için ayrıca kutluyorum.
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