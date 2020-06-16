Son dakika haberi... Kumar ve tefecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Kumar ve tefecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

16.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:25

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları ve mağdurlara zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere, sabahın erken saatlerinde aralarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis helikopteri ve drone'la havadan da desteklenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda borç senetleri, borç ilişkisi gösteren ajandalar, kumar ve tefecilikten kazanıldığı değerlendirilen nakit para, hileli zar, hileli oyun kağıtları, uyuşturucu madde ile kılıç ve pala gibi çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son dakika haberi... Kumar ve tefecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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