Son dakika haberi | Küçükçekmece Cennet'te metrobüste yangın (1)
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Son dakika haberi | Küçükçekmece Cennet'te metrobüste yangın (1)

Son dakika habere göre KÜÇÜKÇEKMECE Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracında yangın çıktı.

Son dakika haberi | Küçükçekmece Cennet'te metrobüste yangın (1)
25.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:40
KÜÇÜKÇEKMECE Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracında yangın çıktı. Araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale ediyor.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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