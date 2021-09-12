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Son dakika haberi... Kozan'daki yangın mağduru ailelere evleri 1 yıl içinde teslim edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Kozan'daki yangın mağduru ailelere evleri 1 yıl içinde teslim edilecek

Son dakika haber... AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, geçen yıl Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için konut yapılması için TOKİ ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini, 1 yıl içerisinde tamamlanarak teslim edileceğini söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, geçen yıl Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için konut yapılması için TOKİ ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini, 1 yıl içerisinde tamamlanarak teslim edileceğini söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 tarihinde 8 mahalle ve 2 bin 675 hektar orman arazisinin zarar gördüğü bölgeye giden Milletvekili Doğru, Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Baykan ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes Topak ile birlikte vatandaşlar ile bir araya geldi. Doğru, eksikliklerin giderilmesi ve yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü sööyledi. Geçen yıl evi ve bahçeleri yanan vatandaşların yangın süresinde pandemi ile birlikte çalışmaların zaman zaman aksaklıklar yaşandığını ve arsalardaki tapu kayıtlarında haciz, ipotek ve hisse devir problemleri nedeniyle ev yapım süresinde gecikmeler olduğunu anlatan Doğru, evleri yanan vatandaşlara yapılacak evlerin 1 yıl içinde teslim edilmesi için TOKİ ile hızlı bir sürecin başladığını kaydetti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili'de, geçen yıl yanan bölgede AFAD, ORKÖY ve Kozan Kaymakamlığının yaraları sarmak için çalışmalar yaptığını hatırlatarak, "Yangının yaralarını sararken bir yandan da pandemi ve bu yılda Kızlarsekisi bölgemizde yangınla mücadele ettik. Pandemi ve peş peşe gelen felaketler de devletimiz hep vatandaşımızın yanında oldu. Bu bölgede şuan en büyük sorun geçen yıl AFAD ve ORKÖY'den yapılan maddi desteğin yanı sıra sizlerin ev yapım sürecinin hızla tamamlanma talebini biliyoruz. Adana milletvekillerimiz bu konuda Kozan için seferber oldu. Her iki yangın bölgemizde çalışmaların hızla tamamlanması için sahadayız" dedi. - ADANA

Son dakika haberi... Kozan'daki yangın mağduru ailelere evleri 1 yıl içinde teslim edilecek

Son dakika haberi... Kozan'daki yangın mağduru ailelere evleri 1 yıl içinde teslim edilecek

Son dakika haberi... Kozan'daki yangın mağduru ailelere evleri 1 yıl içinde teslim edilecek

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