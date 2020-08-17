Son dakika haberi! Kovid-19 tedbirlerine uyan esnaf taltif ediliyor
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Son dakika haberi! Kovid-19 tedbirlerine uyan esnaf taltif ediliyor

Son dakika haberi... Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine uyan 3 esnafa, "Bu iş yeri Kovid-19 salgını tedbirlerine uymaktadır" yazılı levha asıldı.

17.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:22

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine uyan 3 esnafa, "Bu iş yeri Kovid-19 salgını tedbirlerine uymaktadır" yazılı levha asıldı.

İl Salgın Denetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş ve merkeze bağlı ekipler, Yenidoğan Mahallesi 604 Sokak'taki, erkek kuaförleri Murat Çetin, Murat Durak ve Seyfi Duman'ı ziyaret etti.

Daha önce yapılan denetimler sonucunda salgın kurallarına uydukları için "en yüksek" puanı alan 3 esnafa, "Bu iş yeri Kovid-19 salgını tedbirlerine uymaktadır" yazılı levha asıldı.

Vali Yardımcısı Aslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Bilim Kurulu ile hazırladığı rehberlerdeki şartları yerine getiren işletmeleri "güvenli alan" olarak tescil etmek olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde ilk olarak, berber ve kuaförlerin kapandığını anımsatan Aslantaş, şöyle konuştu:

"Biz de bu sebeple levhayı vermeye ilk önce kuaför ve berberlerimizden başladık. Uzman denetim ekiplerimiz, yaptıkları denetimlerde Kırıkkale merkezde bulunan berber ve kuaför esnafından 15 esnafımızı bu belgeyi almaya layık gördü. Bunlardan 3 esnafımızı bugün itibariyle Kovid-19 salgını tedbirlerine uyma konusunda en çok dikkat ettiği için ve yapılan puanlamada en yüksek puanı aldıkları için bu belgeleri kendilerine takdim etmek istedik."

Tedbirlere uyan esnaf, levhaları dükkanlarının camına astı.

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Son dakika haberi! Kovid-19 tedbirlerine uyan esnaf taltif ediliyor

Kaynak: AA

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