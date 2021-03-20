Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

20.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:11
Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Son dakika haber... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 123 milyon 152 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 717 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 250 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 123 milyon 152 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 717 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 250 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 430 bine, Brezilya'da 11 milyon 877 bine, Hindistan'da 11 milyon 590 bine ve Rusya'da 4 milyon 447 bine ulaştı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 32 milyar avro tutarında yeni bir ekonomik yardım paketi açıkladı.

Almanya, İtalya, Hırvatistan, İsveç ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi.

Balkan ülkesi Sırbistan'da mülteci ve göçmenlerin aşılanmasına başlandı.

18 Mart'ta Sinopharm firmasının aşısını yaptıran Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çin, Kovid-19 aşılamasında 20 Mart itibarıyla 70 milyon rakamına ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), salgın önlemleri kapsamında Kuzey Kore'deki uluslararası kuruluşlarda çalışan son yabancıların da ülkeden ayrılarak uzaktan çalışmaya geçtiğini bildirdi.

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi, İsrail'den bir heyetin salgın kısıtlamalarına rağmen ülkede düzenlenen Uluslararası El-Baha Çöl Rallisi'ne katılmasına tepki gösterdi.

Senegal'de 6 Ocak'ta Dakar ve Thies'te 21.00-05.00 saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve sağlık alanındaki acil durum uygulaması sona erdi.

Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na salgın nedeniyle yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceği bildirildi.

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Atlanta Hawks'ta forma giyen oyuncular, Kovid-19 aşısı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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