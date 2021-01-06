KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalık sürecindeki o nefes açlığını anlatmanın imkanı yok"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalık sürecindeki o nefes açlığını anlatmanın imkanı yok"

06.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis'te görev yapan ve yakalandığı Kovid-19'u yenen beş çocuk annesi Dr. Fatma Çakmak, yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis'te görev yapan ve yakalandığı Kovid-19'u yenen beş çocuk annesi Dr. Fatma Çakmak, yaşadıklarını anlattı.

Eşiyle meslektaş olan hastanenin acil servis doktoru Çakmak, kentte ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle salgınla mücadeleye başladıklarını anımsattı.

Acil serviste görev yaptığını ifade eden Çakmak, "Başa gelmeyince bilinmez denilir ya gerçekten öyle oldu. Hastalık sürecindeki o nefes açlığını anlatmanın imkanı yok. O ağrılar gerçekten çok ağır geçiyor. Hastalar 'belim kopuyor, sırtım ağrıyor, duramıyorum' der, nefes ve oksijen alabilmek için yalvarırdı. Bu durumları yaşayınca daha iyi anlıyorsunuz." dedi.

"Maske takmaya direnenleri görünce üzülüyoruz"

Çakmak, çok iyi korunmasına rağmen yakalandığı Kovid-19'u ağır geçirdiğini belirterek virüsü ailesine bulaştırmadan atlattığını dile getirdi.

Çocuklarını korumak için evde de maske taktığını anlatan Çakmak, "Maske çok önemli, maske takmaya direnenleri görünce üzülüyoruz. Sağlık çalışanları artık yoruldu. Lütfen maske takalım ve kurallara uyalım. Hastalık basit değil, yaşamayan bilemiyor. Ayakta da Kovid-19'u atlatan var ama hastalığı ağır geçirince çok sıkıntılı oluyor. Çocuklarıma doya doya sarılmayı, öpüp koklamayı özledim. Onlara zarar vermemek için evdeyken de kendimi onlardan uzak tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Evde 1,5 yaşındaki çocuğuna hastalığı ve mesafeyi anlatamadığını aktaran Çakmak, çocukların da bu duruma zor alıştığını ifade etti.

"Gece uyurken öpmeye, sarılmaya çalışan çocuklarım var"

Kovid-19'la mücadelede vatandaşlara önemli görev düştüğünü vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Tek maskeyle nefes almak zorken biz tulum, kat kat maske, eldiven ve siperliklerle ter içinde çalışıyoruz. Emekleri heba etmeyelim. Hayatımız izolasyonla ve hastanede yoğun tempoyla geçiyor. Bu durum psikolojik olarak yıpratıyor. Çocuklarım 'Kovid-19 bitsin de anne sarılalım, seni öpmeyi özledik' diyor. Gece uyurken yanıma gelip öpmeye, sarılmaya çalışan çocuklarım var, çok acı durum. Anneden, babadan, eşten ve çocuklardan ayrı ve uzak yaşamak çok zor."

Çakmak, salgın sürecinde dramatik olaylara da tanıklık ettiğini anlatarak, filyasyon ekiplerince verilen ilacı komşularının yanlış söylemi üzerine kullanmayıp bir hafta sonra ciddi solunum yetmezliğiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kişiyi unutamadığını belirtti.

Hastalığın hafife alınmamasını isteyen Çakmak, "Maskesiz ve duyarsız insanları gördüğümüzde üzülüyoruz, çocuklarımızın, sağlıkçıların ve kurallara uyanların onların üzerinde hakları var. Kovid-19'a inanmayıp 'bana bir şey olmaz' diyenler var. Bu savaşı beraber olmazsak kazanamayız." dedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalık sürecindeki o nefes açlığını anlatmanın imkanı yok'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalık sürecindeki o nefes açlığını anlatmanın imkanı yok'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalık sürecindeki o nefes açlığını anlatmanın imkanı yok'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalık sürecindeki o nefes açlığını anlatmanın imkanı yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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