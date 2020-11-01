Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan haber var

Dün sunucu İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ogˆlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum.

Dün sunucu İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ogˆlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem I·kbal Gu¨rpınar, corona sebebiyle yogˆun bakımda tedavi go¨rmektedir. Dualarınızı bekleriz." mesajı paylaşıldı.

ANNEMİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Alper Gürpınar, bugün annesinin sağlık durumu hakkında yeni bilgi verdi. İlkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Ogˆlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem I·kbal Gu¨rpınar'ın durumu daha iyiye gitmektedir. O¨nlem amacıyla yogˆun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Gu¨zel dualarınız ic¸in c¸ok tes¸ekku¨r ederiz.' mesajı paylaşıldı.

ÖLÜMDEN KORKMUYORUM

Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:

En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerc¸ekten c¸ok zor bir hastalıkmıs¸. Bas¸ım, kaslarım, eklemlerim agˆrıdıkc¸a, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim. Nereden ve nasıl kaptım hic¸ bilmiyorum. Umuma ac¸ık tuvaletlerden mi, bas¸ka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama ragˆmen her s¸ey olacagˆına varıyor demek ki.

O¨lu¨mden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavus¸madır o¨lu¨m. I·ns¸allah iyiles¸irim de sizlerle birlikte hayırlara kos¸maya devam ederiz. Geriye do¨nu¨p baktıgˆımda bombos¸ bir hayatım yok c¸ok s¸u¨ku¨r. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattıgˆını sanıp yedigˆi haramları ka^r sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gidecegˆim o¨ldu¨gˆu¨mde. O¨lu¨m, bir Gu¨l Bahc¸esi. Hep S¸ehadet istedim Rabbimden, bu yu¨zden kos¸a kos¸a gittim Kudu¨s'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan o¨lu¨mu¨ istemek dogˆru degˆil. Ama s¸u¨ku¨rler olsun Rabbime bana her s¸eyin en gu¨zelini yas¸attı. C¸ektirdigˆi acıları bu¨yu¨tu¨p O'na nanko¨rlu¨k yapamam. Benim durumumda olanlar ya Rezzak c¸eksin 339. Rabbim tu¨m hastalara s¸ifa versin, amin.

Not: C¸ok halsizim, telefonla arayanlara cevap veremeyecegˆimi s¸imdiden bidiririm. Sizi c¸ok seviyorum, nelere sahip olduysam hep sizin vesilenizle. Hakkınızı helal edin lu¨tfen, benden yana helal olsun

Kaynak: Hürriyet