Son dakika haberi! Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

06.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:42
Son dakika haberi! Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde, husumetli iki grup arasında çıkan ve Oğuzhan Koyunsever'in (22) öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki Balık Hali'nde dün, iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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