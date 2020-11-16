Son dakika haberi: Konya'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kadını öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Konya'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kadını öldürdü

16.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:20
Son dakika haberi: Konya'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kadını öldürdü

Son dakika gündem haberi... Konya'da tartıştığı 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Konya'da tartıştığı 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde gece saatlerinde yerde yaralı bir kadının yattığına ilişkin ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri, bir eğlence mekanında çalışan yaralı Elif Yakın'ın (24) göğsünden tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Yakın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı S.K'yi (18) gözaltına aldı.

Zanlının, zaman zaman birlikte yaşadığı iddia edilen Yakın ile önce telefonda tartıştığı, küfürleştiği ve daha sonra olay yerinde buluştuğu öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü
Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü
Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika gündem: Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın, adliyede
Son dakika gündem: Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın, adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Şener Şen Özge Özder Didem Soydan
Spor Mert Günok Şenol Güneş Abdullah Avcı Lewis Hamilton Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma Milli Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Konya'da 18 yaşındaki genç, tartıştığı kadını öldürdü - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 22:24:29. #1.14#
title