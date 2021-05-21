Son dakika haberi! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 390 bin makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 390 bin makaron ele geçirildi

Son dakika haberi! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 390 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak sigara operasyonunda, 390 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak sigara operasyonunda, 390 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar sonucu, Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 110 bin sahte TAPDK bandrollü boş makaron ile 280 bin TAPDK bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Hakan Arslan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 390 bin makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:23:30. #1.15#

title